Le BCB comme tremplin pour Benie Lumanisa

Comme d’autres avant lui, le jeune meneur du BC Boncourt espère que son développement dans le Jura lui ouvre des portes. Dernièrement, il a goûté avec les yeux écarquillés à l’équipe nationale de la République démocratique du Congo.
Benie Lumanisa trace sa route dans le Jura. Le jeune meneur du BC Boncourt (17 ans) fait ses armes dans le championnat de Ligue B de basketball. S’il rêve de devenir professionnel dans les grands championnats, il cultive aussi celui de porter les couleurs de son équipe nationale, la République démocratique du Congo. Et c’est plutôt bien parti, puisque le Lyonnais a été convoqué dernièrement par sa sélection en tant que partenaire d’entraînement, en marge des éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde.
Sous les ordres de Nemanja Calasan, Benie Lumanisa travaille. Son départ de la région lyonnaise il y a environ trois ans pour s’engager au BCB lui a permis de « se focaliser pleinement sur le basket ». Comme d’autres joueurs avant lui, Benie Lumanisa espère que la Red Team lui serve de tremplin. En tout cas, il est reconnaissant des moyens mis à disposition par la formation jurassienne et du soutien apporté par l’entraîneur Nemanja Calasan. Il salue aussi le niveau de la LNB : « À chaque match, tu apprends, tant des jeunes que des plus expérimentés », salue le meneur de 17 ans.
Benie Lumanisa : « Je suis loin de la famille. Je me concentre sur le basket. »
Dans la cour des grands
Il y a environ deux mois, Benie Lumanisa a accueilli à bras ouverts une belle surprise. Il a été convoqué par le staff de la République démocratique du Congo, afin d’endosser le rôle de partenaire d’entraînement durant les éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde. « Je viens pour m’entrainer avec eux, pour apprendre. J’espère être le futur meneur de la sélection congolaise », sourit le joueur du BCB, conscient d’avoir « beaucoup de chance » de vivre une telle expérience aux côtés de joueurs qui ont fait leurs preuves au plus haut niveau. « On apprend beaucoup de choses de ces joueurs-là. Cela va de la manière de penser à celle d’agir », note-t-il. S’il revient sur cette expérience avec beaucoup d’émotion et de fierté, Benie Lumanisa a grand appétit pour la suite de sa carrière. /mle