Le BCB comme tremplin pour Benie Lumanisa

Benie Lumanisa trace sa route dans le Jura. Le jeune meneur du BC Boncourt (17 ans) fait ses armes dans le championnat de Ligue B de basketball. S’il rêve de devenir professionnel dans les grands championnats, il cultive aussi celui de porter les couleurs de son équipe nationale, la République démocratique du Congo. Et c’est plutôt bien parti, puisque le Lyonnais a été convoqué dernièrement par sa sélection en tant que partenaire d’entraînement, en marge des éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde.

Sous les ordres de Nemanja Calasan, Benie Lumanisa travaille. Son départ de la région lyonnaise il y a environ trois ans pour s’engager au BCB lui a permis de « se focaliser pleinement sur le basket ». Comme d’autres joueurs avant lui, Benie Lumanisa espère que la Red Team lui serve de tremplin. En tout cas, il est reconnaissant des moyens mis à disposition par la formation jurassienne et du soutien apporté par l’entraîneur Nemanja Calasan. Il salue aussi le niveau de la LNB : « À chaque match, tu apprends, tant des jeunes que des plus expérimentés », salue le meneur de 17 ans.