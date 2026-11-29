Vanessa Aellig Monrouzeau en tête des Grand Chasseral Trail Series. L'athlète de Courfaivre a été couronnée samedi après sa 7e place décrochée à la Course des pavés à La Neuveville. Ce championnat d'automne regroupe les trois courses du Jura bernois que sont Villeret-Chasseral-Villerat, le Trail de Tramelan et le Trail de 7 Lieues. Le classement général additionne les temps réalisés sur chaque étape. Dans le détail, Vanessa Aellig Monrouzeau avait terminé à la 2e place au Trail de Tramelan et au 7e rang de la course Villeret-Chasseral-Villerat. /pch