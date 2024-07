La jeunesse garde la main sur le Trophée du Doubs

La jeunesse garde le pouvoir sur le trophée du Doubs. Le cadet Neuchâtelois Théo Nappiot, 14 ans, a remporté mercredi soir la 2e étape de l’épreuve cycliste entre La Goule et Le Noirmont en bouclant les 8,3 km et 463 m de dénivelé positif en 21’54’’. Il a devancé de 1’21’’ le vainqueur de la première étape Léo Froidevaux des Breuleux, 16 ans, et de 1’30’’ Luc Marchand de Châtillon.

Déjà vainqueur de la première étape, Sandra Stadelmann a réussi le doublé chez les dames en s’imposant en 25’46’’. La cycliste de Courtételle devance comme la semaine dernière Marianne Froidevaux des Breuleux, à 2’06’’, et Sarah André de Bressaucourt à 3’42’’. La prochaine étape reliera mercredi La Verte Herbe à Saignelégier. /comm-jpi