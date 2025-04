Victoire française pour la reprise du Trophée jurassien de VTT

La première épreuve du Trophée jurassien de VTT est revenue mercredi soir à un Français. Quentin Gardet a remporté les TJ Series de Bassecourt. La course s’est disputée sur une boucle de 12 kilomètres avec un peu moins de 400 mètres de dénivelé positif. Le Français s’est imposé avec 20'' d’avance sur Didier Kläy, de Soyhières, et 21'' sur Andy Kläy, de Movelier. Chez les dames, Sandra Stadelmann s’est adjugée la victoire. La Delémontaine a devancé Eléa Buchs, de Bassecourt, de 41'' et Léa Schäublin, de Delémont, de plus de 4 minutes et demi. /fco