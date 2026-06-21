Arnaud Tendon reste en retrait sur la Route d’Occitanie

Arnaud Tendon loin des meilleurs en France. Le Vadais a pris le 60e rang de la Route d’Occitanie samedi après trois jours de course. L’épreuve fait partie du deuxième niveau mondial du cyclisme sur route (UCI 2.1). Arnaud Tendon espérait pouvoir s’approcher d’une victoire d’étape sur les trois jours d’épreuve, mais il est resté en retrait : 44e jeudi, 41e vendredi et enfin 68e samedi. Le coureur de l’équipe Van Rysel Roubaix, ainsi que ses concurrents, ont parcouru un total de 544 km dans le sud-ouest de la France. La Route d'Occitanie a été remportée par l'Italien Davide Piganzoli, qui compte 15'10'' d'avance sur le Jurassien. /cra