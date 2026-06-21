Arnaud Tendon reste en retrait sur la Route d’Occitanie

Le cycliste jurassien a terminé 60e de l’épreuve française de niveau continental samedi après ...
Arnaud Tendon reste en retrait sur la Route d’Occitanie

Le cycliste jurassien a terminé 60e de l’épreuve française de niveau continental samedi après trois jours de course.

Arnaud Tendon (ici au centre de l'image) n'est pas parvenu à se distinguer sur la Route d'Occitanie. (Photo : archives Georges Henz) Arnaud Tendon (ici au centre de l'image) n'est pas parvenu à se distinguer sur la Route d'Occitanie. (Photo : archives Georges Henz)

Arnaud Tendon loin des meilleurs en France. Le Vadais a pris le 60e rang de la Route d’Occitanie samedi après trois jours de course. L’épreuve fait partie du deuxième niveau mondial du cyclisme sur route (UCI 2.1). Arnaud Tendon espérait pouvoir s’approcher d’une victoire d’étape sur les trois jours d’épreuve, mais il est resté en retrait : 44e jeudi, 41e vendredi et enfin 68e samedi. Le coureur de l’équipe Van Rysel Roubaix, ainsi que ses concurrents, ont parcouru un total de 544 km dans le sud-ouest de la France. La Route d'Occitanie a été remportée par l'Italien Davide Piganzoli, qui compte 15'10'' d'avance sur le Jurassien. /cra


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Ronja Blöchlinger deuxième derrière l'intouchable Rissveds

Ronja Blöchlinger deuxième derrière l'intouchable Rissveds

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 15:20

Marlen Reusser: « Je suis vraiment cramée »

Marlen Reusser: « Je suis vraiment cramée »

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 14:46

Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 14:47

Pogacar pour une 3e victoire d'étape?

Pogacar pour une 3e victoire d'étape?

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 04:04

Articles les plus lus

Pogacar s'impose d'un souffle dans le contre-la-montre d'Aarburg

Pogacar s'impose d'un souffle dans le contre-la-montre d'Aarburg

Cyclisme    Actualisé le 20.06.2026 - 17:44

Pogacar pour une 3e victoire d'étape?

Pogacar pour une 3e victoire d'étape?

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 04:04

Marlen Reusser: « Je suis vraiment cramée »

Marlen Reusser: « Je suis vraiment cramée »

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 14:46

Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 14:47

Marlen Reusser prend le maillot jaune

Marlen Reusser prend le maillot jaune

Cyclisme    Actualisé le 20.06.2026 - 13:16

Pogacar s'impose d'un souffle dans le contre-la-montre d'Aarburg

Pogacar s'impose d'un souffle dans le contre-la-montre d'Aarburg

Cyclisme    Actualisé le 20.06.2026 - 17:44

Pogacar pour une 3e victoire d'étape?

Pogacar pour une 3e victoire d'étape?

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 04:04

Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Marlen Reusser remporte le Tour de Suisse Women pour la 3e fois

Cyclisme    Actualisé le 21.06.2026 - 14:47

Bäckstedt gagne à Bad Ragaz, Longo Borghini reste en jaune

Bäckstedt gagne à Bad Ragaz, Longo Borghini reste en jaune

Cyclisme    Actualisé le 19.06.2026 - 14:09

Jhonathan Narvaez s'impose à Bad Ragaz

Jhonathan Narvaez s'impose à Bad Ragaz

Cyclisme    Actualisé le 19.06.2026 - 18:16

Marlen Reusser prend le maillot jaune

Marlen Reusser prend le maillot jaune

Cyclisme    Actualisé le 20.06.2026 - 13:16

Pogacar s'impose d'un souffle dans le contre-la-montre d'Aarburg

Pogacar s'impose d'un souffle dans le contre-la-montre d'Aarburg

Cyclisme    Actualisé le 20.06.2026 - 17:44