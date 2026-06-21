Marlen Reusser: « Je suis vraiment cramée »

Marlen Reusser a remporté pour la troisième fois le Tour de Suisse dimanche à Villars-sur-Ollon. La Bernoise est revenue sur cette démonstration de force, qui l'a vue gagner deux étapes en deux jours.

Déjà vêtue de jaune à la faveur de son succès de la veille, Marlen Reusser affichait la mine des grands jours à l'heure de répondre aux médias après une victoire éclatante. 'C'était une étape très dure, surtout dans la montée finale. La chaleur a également eu une influence, je suis vraiment cramée', a commenté la Suissesse de 34 ans.

Malgré les conditions, la coureuse de la formation Movistar a parfaitement géré sa fin de course pour rafler la mise, une victoire qui a une saveur toute particulière après un début de saison marqué par les blessures. 'J'étais assez confiante, mais ça ne fait pas deux semaines que j'ai terminé le Tour d'Italie, où certaines coureuses avaient réussi à me lâcher. Ce succès me confirme que nous avons travaillé sur les bonnes choses entre-temps', s'est-elle réjouie.

Ce résultat est de bon augure avant le Tour de France Femmes, qui débutera le 1er août prochain à Lausanne. Reusser veut continuer le travail: 'Je souffre encore un peu, mais nous avons su apprendre des erreurs du Giro, où il m'a manqué de force. Désormais, il me faut de l'altitude. Par rapport aux autres coureuses, il me manque aussi beaucoup d'entrainement', a-t-elle résumé. La championne du monde du contre-la montre compte pour l'heure deux victoires d'étapes sur la Grande Boucle, mais qui n'a jamais fait mieux que deuxième au classement général d'un grand Tour (réd. à deux reprises sur le Tour d'Espagne, en 2021 et 2025).

/ATS