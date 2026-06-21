Ronja Blöchlinger deuxième derrière l'intouchable Rissveds

Ronja Blöchlinger a terminé à la 2e place de l'épreuve de Coupe du monde de cross-country dimanche à Lenzerheide. La Suissesse n'a été battue que par Jenny Rissveds, qui l'a reléguée à 58''.

Déjà 2e lors de l'épreuve de short-track vendredi, Blöchlinger a récidivé dans la course dominicale dans le format olympique. Elle a su résister au retour de l'Américaine Savilia Blunk dans le dernier tour, qui s'est contentée du 3e rang à 12' de l'Appenzelloise.

La Zurichoise Sina Frei a terminé au pied du podium pour dix petites secondes. Deux autres Suissesses ont également signé un top 10, à savoir Nicole Koller (7e à 2'44) et Ramona Forchini (9e à 4'34).

Troisième du short-track il y a deux jours, la Nidwaldienne Alessandra Keller a dû se satisfaire du 19e rang. Grâce à ce deuxième succès de rang, la championne du monde et olympique Rissveds consolide ainsi son avance au classement général.

/ATS