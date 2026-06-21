Des places d’honneur pour les vététistes régionaux au niveau national

Trois coureurs de la région ont pris part au Championnat de Suisse de marathon dimanche à Évolène ...
Des places d’honneur pour les vététistes régionaux au niveau national

Trois coureurs de la région ont pris part au Championnat de Suisse de marathon dimanche à Évolène. Julie Mahon a pris le 5e rang de l’épreuve féminine, devant Sandra Stadelmann 7e. Micha Klötzli s’est classé 6e chez les hommes.

Sandra Stadelmann a pris la 7e place du Championnat de Suisse de marathon à 52 ans. (Photo : archives Georges Henz) Sandra Stadelmann a pris la 7e place du Championnat de Suisse de marathon à 52 ans. (Photo : archives Georges Henz)

Les vététistes de la région ont dû se contenter de places de prestige lors du Championnat de Suisse de marathon. La coureuse de Bassecourt Julie Mahon a été la mieux classée avec un 5e rang décroché sur un parcours de 62 km à Évolène. Elle a signé un chrono de 4h21’22’’ à 40’’05’ de la gagnante, la Bâloise Anna Weinbeer. La Delémontaine Sandra Stadelmann a pris la 7e place de l’épreuve qui a réuni 7 coureuses. Elle a terminé avec 55’12’’ de retard.

Chez les hommes, Micha Klötzli est passé à 12 minutes du podium. Le Tramelot a signé le 6e temps avec un chrono de 3h21’28’’, à 16’10’’ du vainqueur thurgovien Casey South. /cra


 

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