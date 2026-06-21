Des places d’honneur pour les vététistes régionaux au niveau national

Les vététistes de la région ont dû se contenter de places de prestige lors du Championnat de Suisse de marathon. La coureuse de Bassecourt Julie Mahon a été la mieux classée avec un 5e rang décroché sur un parcours de 62 km à Évolène. Elle a signé un chrono de 4h21’22’’ à 40’’05’ de la gagnante, la Bâloise Anna Weinbeer. La Delémontaine Sandra Stadelmann a pris la 7e place de l’épreuve qui a réuni 7 coureuses. Elle a terminé avec 55’12’’ de retard.

Chez les hommes, Micha Klötzli est passé à 12 minutes du podium. Le Tramelot a signé le 6e temps avec un chrono de 3h21’28’’, à 16’10’’ du vainqueur thurgovien Casey South. /cra