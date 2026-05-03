La Narcisses Run lance le Trophée jurassien et ses premiers leaders

Les premiers gagnants et leaders du Trophée jurassien lèvent les bras sous les yeux attentifs des dinosaures. L’épreuve de course à pied a démarré ce dimanche avec la Narcisses Run dans les alentours de Damvant. Les athlètes ont eu droit à un tracé de 8,8 km avec notamment un passage par le préhisto-parc de Réclère. C’est Sébastien Witschi qui s’est imposé pour la première arrivée de cette édition 2026 du Trophée jurassien. Le coureur de la FSG Alle a avalé le parcours en 34’53’’. Il a devancé de 30 secondes son coéquipier Maxime Fleury, alors que le Vadais Philippe Beuret a complété le podium à 37 secondes du vainqueur. « Je suis assez surpris. Ça ne m’arrive plus si souvent de gagner, alors il faut en profiter », se réjouit Sébastien Witschi qui ne sait pas encore s’il pourra conserver son fauteuil de leader en raison de sa saison sur piste à la FSG Alle. « Je n’étais jamais venu, mais c’est un parcours incroyable ! Je n’ai en revanche pas eu trop le temps de profiter », plaisante le vainqueur ajoulot.
Sébastien Witschi : « Ça ne m’arrive plus si souvent de gagner, alors il faut profiter. »
Chez les dames, Alizée Caroli a remporté cette première étape en Haute-Ajoie. La coureuse du Team La Vallée a bouclé le parcours en 41’53’’. Elle a battu de 53 secondes la Prévôtoise Marine Schaller. L’athlète de l’équipe Marketamine Klasina Brunott a pris la place restante sur le podium à 2’14’’ de la gagnante. Alizée Caroli se réjouit de cette victoire en ouverture de saison, mais elle ne veut pas se mettre la pression pour la suite de la compétition. Elle souligne qu’elle a particulièrement apprécié cette première épreuve parmi les dinosaures : « Ca rappelle des souvenirs. C’est vraiment spécial et j’adore parce que ça reflète l’ambiance familiale du Trophée jurassien. »La Narcisses Run a réuni 473 participants, toutes catégories confondues. Vous pouvez retrouver tous les résultats ici. /cra