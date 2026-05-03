La Narcisses Run lance le Trophée jurassien et ses premiers leaders

Les premiers gagnants et leaders du Trophée jurassien lèvent les bras sous les yeux attentifs des dinosaures. L’épreuve de course à pied a démarré ce dimanche avec la Narcisses Run dans les alentours de Damvant. Les athlètes ont eu droit à un tracé de 8,8 km avec notamment un passage par le préhisto-parc de Réclère. C’est Sébastien Witschi qui s’est imposé pour la première arrivée de cette édition 2026 du Trophée jurassien. Le coureur de la FSG Alle a avalé le parcours en 34’53’’. Il a devancé de 30 secondes son coéquipier Maxime Fleury, alors que le Vadais Philippe Beuret a complété le podium à 37 secondes du vainqueur. « Je suis assez surpris. Ça ne m’arrive plus si souvent de gagner, alors il faut en profiter », se réjouit Sébastien Witschi qui ne sait pas encore s’il pourra conserver son fauteuil de leader en raison de sa saison sur piste à la FSG Alle. « Je n’étais jamais venu, mais c’est un parcours incroyable ! Je n’ai en revanche pas eu trop le temps de profiter », plaisante le vainqueur ajoulot.