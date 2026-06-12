Un nouveau parcours pour la Course des Franches

Les athlètes qui prendront le départ de cette manche du Trophée jurassien découvriront un nouveau ...
Un nouveau parcours pour la Course des Franches

Les athlètes qui prendront le départ de cette manche du Trophée jurassien découvriront un nouveau parcours ce vendredi.

La Course des Franches continuera à traverser les paysages des Franches-Montagnes. (Photo : archives Jonathan Vallat) La Course des Franches continuera à traverser les paysages des Franches-Montagnes. (Photo : archives Jonathan Vallat)

Un vent de fraîcheur souffle sur la Course des Franches. Le grand parcours de cette épreuve de course à pied qui compte pour le Trophée jurassien a changé. Le nouveau tracé de 10,3 kilomètres se veut plus accessible que l’ancien. Une montée conséquente a notamment été supprimée : « Cela reste un parcours populaire. Comme il est un peu plus long avec le même dénivelé, c’est mieux réparti », souligne Léa Carnazzi, une des membres du comité d’organisation. Le parcours a en effet été allongé d’environ un kilomètre. Autre changement notable : le départ se fait via un chemin plus large « pour éviter les bouchons ».

L’ancien tracé aura été arpenté pendant plusieurs années, ce qui est important aux yeux du comité d’organisation « pour que les coureurs puissent comparer leurs temps ». Léa Carnazzi souligne le travail conséquent qui se cache derrière un changement tel que celui-là, notamment en lien avec les demandes pour accéder aux chemins privés. La responsable communication de la manifestation salue les nouvelles énergies qui ont rejoint le comité et qui ont permis de prendre en main ce dossier conséquent. « C’était le moment d’opérer un changement », assure-t-elle.

La Course des Franches se tient ce vendredi dès 17h au Noirmont. Les organisateurs espèrent dépasser la barre des 500 participants. /pch-mle

Léa Carnazzi : « C’est mieux réparti. »

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