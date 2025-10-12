Le Trophée jurassien couronne ses vainqueurs

Les vainqueurs du Trophée jurassien sont connus. Didier Kläy et Léa Schäublin en VTT, Jérémy Hunt et Vanessa Aellig en course à pied, décrochent le classement général après la dernière épreuve des Courses du Tabeillon. La manifestation de Glovelier fêtait par ailleurs sa 40e édition cette année.

Alors que les gagnants étaient connus avant le départ à pied, ils devaient encore être désignés à VTT. Didier Kläy a remporté la bataille face à son frère Andy dimanche matin à Glovelier. L’athlète de Soyhières s’est imposé au sprint devant Luc Marchand de Châtillon. Il a bouclé les 21 km de parcours en 51’44’’. Andy Kläy s’est contenté du 3e rang à 12’’ et cède ainsi la couronne après avoir remporté cinq titres consécutifs. « À la base ce n’était pas vraiment l’objectif, mais je suis super content. C’était super drôle de lutter avec Andy. C’était un challenge puisqu’on voulait chacun remporter la course », sourit Didier Kläy qui décroche un premier sacre au Trophée jurassien.