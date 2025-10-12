Le Trophée jurassien couronne ses vainqueurs

Didier Kläy a remporté dimanche la dernière épreuve de VTT des Courses du Tabeillon et s’adjuge ...
Didier Kläy a remporté dimanche la dernière épreuve de VTT des Courses du Tabeillon et s’adjuge le classement général. Léa Schäublin a été titrée chez les dames sans avoir concouru dimanche à Glovelier. Jérémy Hunt et Vanessa Aellig ont été sacrés en course à pied.

Didier Kläy décroche un premier titre sur le Trophée jurassien. Didier Kläy décroche un premier titre sur le Trophée jurassien.

Les vainqueurs du Trophée jurassien sont connus. Didier Kläy et Léa Schäublin en VTT, Jérémy Hunt et Vanessa Aellig en course à pied, décrochent le classement général après la dernière épreuve des Courses du Tabeillon. La manifestation de Glovelier fêtait par ailleurs sa 40e édition cette année.

Alors que les gagnants étaient connus avant le départ à pied, ils devaient encore être désignés à VTT. Didier Kläy a remporté la bataille face à son frère Andy dimanche matin à Glovelier. L’athlète de Soyhières s’est imposé au sprint devant Luc Marchand de Châtillon. Il a bouclé les 21 km de parcours en 51’44’’. Andy Kläy s’est contenté du 3e rang à 12’’ et cède ainsi la couronne après avoir remporté cinq titres consécutifs. « À la base ce n’était pas vraiment l’objectif, mais je suis super content. C’était super drôle de lutter avec Andy. C’était un challenge puisqu’on voulait chacun remporter la course », sourit Didier Kläy qui décroche un premier sacre au Trophée jurassien.

Didier Kläy : « C’était le challenge avec Andy. »

Pas de bataille chez les dames

La bataille entre mère et fille n’a finalement pas eu lieu pour le titre féminin. Ni Valérie, ni Léa Schäublin n’ont pris part à la dernière manche du Trophée. C’est Cristel Hubacher de Soyhières qui s’est imposée avec un chrono de 1h01’10’’. Elle a devancé deux habitantes de Bassecourt. Eléa Buchs a terminé à 26’’ de la gagnante et Julie Mahon à 2’31’’. Cristel Hubacher s’offre une quatrième victoire en autant de courses disputées cette saison sur le Trophée jurassien. Léa Schäublin décroche donc la victoire au général sans avoir roulé dimanche. Elle remporte un deuxième titre consécutif à 19 ans et devance sa maman Valérie Schäublin.

Jérémy Hunt a remporté un sixième sacre, malgré une deuxième place à Glovelier. (Photo : Jonathan Vallat) Jérémy Hunt a remporté un sixième sacre, malgré une deuxième place à Glovelier. (Photo : Jonathan Vallat)

Pas de suspense en course à pied

Le Tabeillon accueillait également l'ultime manche du Trophée jurassien de course à pied. Les gagnants du général étaient déjà connus avant le départ du jour. Christian Mathys a levé les bras lors de cette ultime épreuve. Il lui a fallu 52’04’’ pour boucler le nouveau parcours de 14 km. Le Bernois a devancé le gagnant du général Jérémy Hunt de 34’’ et Michaël Morand de Court de 1’03’’. Jérémy Hunt s’offre un sixième sacre dans la compétition. « Il faut être un coureur polyvalent pour le remporter et malgré l’âge, je montre que je suis encore là et ça fait plaisir », apprécie l’Ajoulot de 33 ans.

Jérémy Hunt : « Malgré l’âge, je montre que je suis encore là. »

Une nouvelle couronnée chez les dames

L’épreuve féminine des Courses du Tabeillon a été remportée par Léna Beyeler. La coureuse de Rebeuvelier l’a emporté avec un temps de 1h02’47’’. Elle a devancé Nora Vallat de Villars sur Fontenais de 3’08’’. Vanessa Aellig complète le podium du jour et termine en tête du classement général. « C’est une fierté. Mon désir était d’amener mon fils gagner avec moi. Je m’entraîne moins qu’avant, mais je vise la qualité de l’entraînement. Je suis vraiment contente, c’était l’objectif de cette année », se réjouit la coureuse de Courfaivre qui décroche un premier titre.

Vanessa Aellig : « C’est une fierté. »

La 40e édition des Courses du Tabeillon a réuni près de 680 participants toutes catégories et disciplines confondues.

Retrouvez les résultats complets de l'épreuve de Glovelier ici. /cra

Galerie photo des Courses du Tabeillon


 

