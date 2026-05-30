Les sportifs ont affronté le Tour de R’beutz sous la chaleur

Place au VTT samedi



Micha Klötzli et Chrystelle Baumann se sont adjugés le Tour de R’beutz en VTT. L’athlète de Tramelan a signé un chrono de 1’08’30’’ samedi sur le tracé de 25,5 km de cette épreuve du Trophée jurassien. Il a devancé deux frères, Andy Kläy (+2’49’’) de Movelier et Didier Kläy (+2’56) de Soyhières. Chez les dames, la course n’a réuni que trois concurrentes. Avec un temps de 1h22’03’’, la Neuchâteloise Chrystelle Baumann l’a emporté devant la polyvalente Marine Schaller (+20’59’’) et Hélène Gerber (+24’36’’) de Crémines.

Retrouvez tous les résultats du Tour de R’beutz ici. /emu-ech