Les sportifs ont affronté le Tour de R’beutz sous la chaleur

Jérémy Hunt et Alizée Caroli ont remporté la 40e édition de l’épreuve de course à pied vendredi, tandis que la manche de VTT de cette épreuve du Trophée jurassien est revenue à Micha Klötzli et Chrystelle Baumann samedi à Rebeuvelier.
Des conditions torrides ont accompagné les athlètes en cette fin de semaine à Rebeuvelier. En course à pied, Jérémy Hunt et Alizée Caroli ont enlevé la 40e édition du Tour de R’beutz vendredi soir. L’Ajoulot a avalé le parcours de 13 km en 53’03’’. Il a devancé le Vadais Guillaume Parroz (+1’57’’) et le Bruntrutain Philippe Beuret (+2’02’’) lors de cette 2e manche du Trophée jurassien. « Aux vues des conditions, je ne peux être que satisfait de cette performance. Le terrain était très sec, je trouve que les sensations n’étaient pas top, avec un sol dur, les vibrations dans les jambes ne sont pas évidentes », explique Jérémy Hunt, qui a fait toute la course en tête.
Jérémy Hunt : « Il a fait très chaud, ça n’a pas rendu la tâche facile. »
Côté féminin, Alizée Caroli l’a emporté en 1h07’54’’. L’athlète de Bévilard-Malleray a devancé de justesse la Vadaise Marine Schaller (+0’09’’) et l’Ajoulote Lova Cortat (+0’43’’). Le dénouement de la course a été quelque peu insolite, puisque la victoire semblait promise à Morgane Crausaz, qui s’est trompée de chemin et qui a finalement échoué à la 4e place. « J’étais sûre que Morgane était première, elle était bien devant et je ne la voyait plus. On se battait avec Marine, on s’est tirées à fond pour les 2es et 3es places, ce n’est pas très légitime d’avoir gagné », confie Alizée Caroli, qui n’avait pas conscience de l’avoir emporté au moment de passer la ligne d’arrivée.
Alizée Caroli : « J’étais persuadée d’être 2e. »
Place au VTT samedi
Micha Klötzli et Chrystelle Baumann se sont adjugés le Tour de R’beutz en VTT. L’athlète de Tramelan a signé un chrono de 1’08’30’’ samedi sur le tracé de 25,5 km de cette épreuve du Trophée jurassien. Il a devancé deux frères, Andy Kläy (+2’49’’) de Movelier et Didier Kläy (+2’56) de Soyhières. Chez les dames, la course n’a réuni que trois concurrentes. Avec un temps de 1h22’03’’, la Neuchâteloise Chrystelle Baumann l’a emporté devant la polyvalente Marine Schaller (+20’59’’) et Hélène Gerber (+24’36’’) de Crémines.
Retrouvez tous les résultats du Tour de R’beutz ici. /emu-ech