Timé Liechti devant les frères Kläy

La bataille est lancée sur le Trophée jurassien cycliste. La première manche de VTT du championnat s’est tenue ce mercredi soir à Porrentruy. Toutes catégories confondues, plus de 120 coureurs ont avalé les 10,8 kilomètres qui étaient au programme. Comme attendu, trois hommes ont particulièrement animé la course. Le Tavannois Timé Liechti s’est finalement imposé sur le fil en 25’35’’. Il a devancé sur la ligne de moins d’une seconde l’habitant de Soyhières Didier Kläy et le frère de ce dernier, Andy Kläy, de 12’’. Kevin Stalder, de Courfaivre, et le Français Tony Perron, respectivement 4e et 5e, ont terminé dans la même minute. Timé Liechti lance ainsi parfaitement sa saison régionale qu'il souhaite riche.

Chez les dames, la jeunesse a pris le pouvoir. Eléa Buchs, de Bassecourt, s’est imposée en 29’38’’. Elle a devancé la Delémontaine Sandra Stadelmann (+1’12’’) et l’Ajoulote Lise-Marie Vallat (+2’46’’). La deuxième manche des TJ Series aura lieu le mercredi 10 juin à Bassecourt. /mle