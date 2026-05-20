Timé Liechti à l’assaut du Trophée jurassien

Timé Liechti s’entoure d’un artisan de champions pour franchir un nouveau cap. À 22 ans, le vététiste de Tavannes est désormais entraîné par le Biennois Nicolas Siegenthaler, coach notamment de Nino Schurter, décuple champion du monde de VTT. Timé Liechti a déjà fait ses preuves à l’échelle régionale, nationale et internationale, lui qui a signé quelques top 10 au niveau international chez les moins de 23 ans, ou encore remporté les Tchérattes l’an dernier dans nos contrées.

Après quelques mois de collaboration, il est convaincu par l’apport de Nicolas Siegenthaler : « Il va surtout m’aider à mieux planifier mes saisons. Il a une vision globale du VTT », souligne Timé Liechti, qui précise que les entraînements sont « plus spécifiques, avec davantage de coordination et de renforcement » qu’auparavant.





Le Trophée jurassien avant de plus grandes échéances

Cette année, le Tavannois a renoncé à la licence qui lui aurait permis de s’aligner sur des compétitions internationales. Il a pris cette décision avant tout pour des raisons financières, estimant le budget à 20 000 francs. Timé Liechti souhaite briller à l’échelle régionale ces prochains mois afin de remporter le Trophée jurassien et, pourquoi pas, attirer de nouveaux sponsors. L’athlète de 22 ans est bien conscient que la tâche ne sera pas facile malgré son bon niveau et sa préparation : « La première place n’est pas acquise. Il y aura bien sûr Andy et Didier Kläy à battre, ainsi que peut-être deux ou trois autres jeunes. Il y a aussi Luc Marchand qui est en forme », analyse le Tavannois, qui avait remporté Les Tchérattes et terminé 2e de la Valterbimania derrière le Tramelot Micha Klötzli lors de ses deux seules participations à des manches du Trophée jurassien l’an dernier. Dès ce mercredi à Porrentruy, à l’occasion des TJ Series, Timé Liechti espère marquer son territoire. Si ses objectifs à court terme paraissent modestes et progressifs, l’athlète du Team Allianz-Louis Bélet n’oublie pas son ambition principale : « Je veux devenir professionnel et je ferai tout pour y parvenir. » /mle