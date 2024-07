Le Trophée du Doubs a rendu son verdict

La dernière étape du trophée du Doubs a couronné ses vainqueurs. Hier soir une cinquantaine de cyclistes ont pris part à l’épreuve qui se tenait entre Soubey et Saignelégier. Chez les hommes, c’est Robin Donzé qui s’est imposé. Il a parcouru les 14,3 kilomètres en 34'33. Le cycliste du VC Franches-Montagnes et de l’équipe Tudor a devancé le Français Alexandre Martin et le Tramelot Pavel Hasler. C’est ce dernier qui remporte le classement général.

Chez les dames, Sandra Stadelmann s’est imposée en 39’55. Elle remporte également le classement général. /tna