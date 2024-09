Pas de finale pour les Jurassiens aux Européens de vélo trial

Les Jurassiens en lice aux championnats d’Europe de vélo trial ne sont pas parvenus à se mêler à la lutte pour les médailles. Ni Lucien Leiser, ni Loïc Vuillème ne sont parvenus à se hisser en finale ce week-end à Jeumont en France. Le cycliste de Courroux s’est classé 13e dans la catégorie 20 pouces avec 350 points et termine meilleur Suisse. L’athlète delémontain a, lui, fini 20e en 26 pouces avec 210 points et est le 3e meilleur Helvète, derrière Vito Gonzales de Bévilard et le Bernois Tom Blaser. /emu