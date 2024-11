De l’enjeu et des changements pour l’avenir au Cyclocross des Princes-Évêques

Notez que le Jura ne décernera pas de titre cantonal et ne pourra pas décrocher de titre romand samedi à Porrentruy puisque l’Association inter-jurassienne de cyclisme (AIJC) a décidé en début d’année de se retirer de ces championnats à cause de frais trop importants à endosser et d’un nombre de participants jurassiens trop faible, nous a expliqué ce mercredi le président de l’AIJC. Gérald Marchand nous a précisé que son association a décerné ses prix cantonaux pour la route et le VTT lors de courses régionales et qu’il encourage ses jeunes membres à prendre part à la compétition bruntrutaine.





Préparer le terrain pour l’avenir

Au-delà de la compétition, les organisateurs ont opéré plusieurs changements concernant les infrastructures. La zone de départ et d’arrivée ne se trouve plus sous la Tour Refous mais dans la ferme située derrière le Château. « Cela nous permet d’avoir une cantine et une zone d’inscription au chaud et au sec », motive Franck Fleury. Cette modification a provoqué la délocalisation du parcours pour les jeunes vers le Parc Mouche.

Ces ajustements sont aussi nécessaires pour accueillir dans le futur le Championnat de Suisse de cyclocross. Le président du CC Les Vouivres espère concrétiser son objectif d’ici cinq à huit ans. /nmy