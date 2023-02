1-0 pour le Bayern et pour le Milan AC

Une leçon de football ! Au Parc des Princes, le Bayern Munich a rappelé avec un certain brio au Paris St. Germain que la grande force d'une équipe réside bien dans son collectif.

Le Bayern s'est imposé 1-0 sur une réussite de Kingsley Coman à la 53e minute en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Même si Yann Sommer a dû sortir le grand jeu devant Kylian Mbappé à la 73e minute et si Benjamin Pavard a dévié presque miraculeusement une frappe de Lionel Messi quelques instants plus tard, le succès des Bavarois ne se discute pas. Leur emprise fut totale jusqu'au baroud d'honneur des Parisiens dans le dernier quart d'heure. Battu par Marseille et par Monaco lors de ses deux dernières sorties, le PSG a pu mesurer le tout le fossé qui le sépare aujourd'hui d'une équipe de la trempe du Bayern.

Face à un tel adversaire Neymar et Lionel Messi furent, ainsi, bien trop intermittents pour peser vraiment sur la rencontre. Introduit à la 57e minute, Mbappé a tenté de réveiller le Parc des Princes. Sa 'malchance' fut à nouveau de tomber sur un grand Yann Sommer comme il y a plus d'un an et demi à Bucarest lors du huitième de finale de l'Euro 2021. Et, aussi, d'avoir vu son but de la 82e minute annulé par la VAR pour un hors-jeu de Nuno Mendes.

Si Sommer a tenu son rang pour sa grande première sur la scène européenne avec le Bayern, Gianluigi Donnarumma a connu une soirée bien contrastée. Le portier italien a multiplié les arrêts de grande classe. Seulement, il endosse une part de responsabilité sur la réussite de Coman. Il n'est pas allé au sol aussi vite qu'il aurait fallu.

Dans l'autre rencontre de la soirée, le Milan AC a également gagné sur ce même score de 1-0. Les Italiens ont forcé la décision face à Tottenham grâce à une réussite de Brahim Diaz. Le Marocain doit beaucoup à son capitaine Théo Hernandez sur ce but de la 7e minute. Le Français a, en effet, gagné un duel face à l'Argentin Cristian Romero pour armer une frappe que le gardien Fraser Forster n'a pu que repousser sur Brahim Diaz.

Tout semble encore ouvert dans cette confrontation. Poussé par son public, Tottenham a les moyens de renverser la situation. Malheureux lors de ce match aller, Harry Kane aura une revanche à prendre dans trois semaines à Londres...

