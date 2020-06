Deux nouveaux renforts au FC Courroux

Le FC Courroux a bouclé son contingent pour la reprise 2020/2021. Le club vadais de 2e ligue de football enregistré l’arrivée de deux nouveaux renforts. Il s’agit de Reynald Bourquin, un gardien expérimenté en provenance de Courtételle/Bassecourt et de Loris Guélat qui vient des JA Coca. Le FC Courrroux avait précédemment annoncé la venue de quatre nouveaux joueurs, soit David Stefanizzi (Moutier), Loïc Bidermann (SR Delémont), Arnaud Wisard (FC Vicques) et Hugo Perret (Olympic Fahy). Le FCC pourra également compter sur Imad Boussaïd, Tanguy Constant et Fabien Pazos, arrivés lors du mercato hivernal et qui pourront enfin porter les couleurs du club. /comm-fco