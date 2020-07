Jean-René Moritz s’est éteint

Les SR Delémont pleurent un ancien renard des surfaces. Jean-René Moritz est décédé cette semaine à l’âge de 63 ans des suites d'un AVC. Il avait marqué de son empreinte les années 80 en « jaune et noir », alors qu’il martyrisait les défenses adverses. Les amateurs de football jurassien se souviennent de cette fameuse journée d’avril 1982 quand Jean-René Moritz avait inscrit le seul but de la victoire 1-0 des SRD sur la pelouse du grand Neuchâtel Xamax en Coupe de Suisse, alors que le club de la capitale jurassienne évoluait en 1re ligue et que les Neuchâtelois militaient dans l’élite du ballon rond helvétique. Peu après, Jean-René Moritz s’était engagé avec Aarau, en Ligue A. /mle