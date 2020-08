Dernière rencontre amicale concluante pour le FC Bassecourt. Le club de 1ère ligue de football recevait samedi après-midi le FC La Chaux-de-Fonds, qui milite au même échelon, et l’a battu 4-1. Il s’agissait, pour les Vadais, du dernier match d’entraînement avant la reprise du championnat. Le FCB aura ainsi disputé six matches amicaux, pour une défaite, deux victoires et trois nuls. /nbe