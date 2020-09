Le FC Ajoie-Monterri prend la tête

Le derby de mercredi a tenu toutes ses promesses. Le FC Ajoie-Monterri est venu à bout du FC Moutier 1-0 (1-0) à Cornol en 2e ligue interrégionale de football. L’unique réussite de cette partie a été marquée par Romain Baume à la 42e minute. Cette victoire permet aux Ajoulots de venir se hisser tout en haut de la hiérarchie avec deux points d’avance sur leur dauphin Thoune. Les Prévôtois conservent quant à eux leur 8e place avec deux points d’avance sur le premier relégable.







Une démonstration tactique

La première mi-temps a vu s’affronter deux équipes très bien en place tactiquement. Sur le terrain, cela s’est traduit pas une période pauvre en occasions de but. Les deux défenses se sont montrées bien à leur affaire devant des attaques qui manquaient un peu de créativité par moment. Les cinq dernières minutes ont été beaucoup plus débridées. Les deux équipes se sont plus découvertes pour tenter de prendre les devants avant le thé. Malgré un cafouillage qui aurait pu profiter à Moutier pour ouvrir le score, c’est finalement le FCAM qui a pris les devants. Après une bonne récupération au milieu de terrain et un une-deux magnifique, Florent Jubin a pu trouver Romain Baume entre les deux centraux. Ce dernier a pu offrir l’ouverture du score à son équipe grâce à un plat du pied croisé.







Moins de constance

La deuxième période a été bien différente. Le jeu a été beaucoup plus physique et moins juste d’un point de vue technique. Malgré tous les efforts du FC Moutier pour revenir dans cette partie, le FC Ajoie-Monterri a été plus proche de marquer le 2-0 que d’encaisser l’égalisation. Romain Baume aurait pu se faire l’auteur d’un doublé et Gilles Mbang aurait également pu faire la différence à deux reprises dans cette rencontre. Les Prévôtois se sont arrachés jusque dans les derniers instants de la partie pour ramener au moins un point de leur déplacement, mais il n’y avait rien à faire face à une arrière-garde ajoulote intraitable dirigée par un gardien Alexandre Oudot très présent. /lge