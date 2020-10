Changement d’entraîneur au FC Develier

Après un début de saison décevant en 2e ligue de football, le FC Develier change d’entraîneur. L’équipe première, lanterne rouge du championnat avec une seule victoire et sept défaites en huit matches, ne sera plus dirigée par Didier Fleury et son assistant Claude Stadelmann. « Le comité et le staff technique ont décidé d’un commun accord de stopper leur collaboration », indique le club vadais par voie de communiqué. Les deux techniciens sont remplacés par un nouveau duo composé d’Olivier Laurent, entraîneur des gardiens, assisté par Giuseppe Barone, entraîneur de la 2e équipe des « Verts ». Leur mission court jusqu’à la trêve hivernale, un bilan sera alors fait après les quatre prochains matches. /comm-jpi