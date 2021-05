Camille Surdez entre doutes et certitudes

Nul n’est prophète en son pays … ou pas !

Cette blessure vient ternir une saison jusque-là étincelante. Camille Surdez avait en effet décidé de revenir en Suisse et plus précisément à Bâle, pour la saison 2020-2021. Après une expérience peu concluante en France avec les Girondins de Bordeaux, la footballeuse originaire de Saules a décidé de revenir fouler les pelouses helvétiques pour retrouvez du temps de jeu et de la confiance. Le pari s’est avéré payant car la jeune femme s’est peu à peu affirmée avec le club rhénan et a même inscrit la bagatelle de 10 buts cette saison. Un total qui la place comme l’une des fines gâchettes du championnat.