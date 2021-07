Avant Suisse – Espagne, son cœur balance

La Suisse veut poursuivre son rêve à l’Euro 2020. Les footballeurs « rouge à croix blanche » s’attaquent à l’Espagne ce vendredi en quart de finale de finale. Coup d’envoi à 18h à St-Pétersbourg. Suisse – Espagne, c’est un duel particulier dans la région. Une forte communauté espagnole est présente dans le Jura, sans oublier les binationaux. Maïk Hirschi est l’un d’eux. Grand amateur et connaisseur du football, l’entraîneur du FC Courtételle a toujours vécu en Suisse. Mais une partie de sa famille réside en Espagne, là où sa maman est née et a grandi. Le cœur de Maïk Hirschi est partagé avant l’affrontement de ses deux pays. « Je serai heureux et malheureux à l’issue du match », lâche-t-il. /msc