Lionel Messi est à Paris

La « Messimania » s’empare de Paris. Lionel Messi est arrivé ce mardi en début d’après-midi dans la capitale française, à l’aéroport du Bourget où des centaines de supporters l’attendaient. Vêtu d’un t-shirt Ici, c’est Paris, la « Pulga » a pris le temps de les saluer. Le joueur de football argentin va s’engager avec le Paris Saint-Germain, une fois la visite médicale réalisée. Un contrat de deux ans, avec une année en option, attendrait l’ex-star du FC Barcelone. Lionel Messi devrait être officiellement présenté aux supporters et à la presse mercredi.





Une valise pleine de trophée

Lionel Messi arrive à Paris avec des bagages bien remplis. Son palmarès a de quoi donner le tournis. Entre ses débuts professionnels avec le Barça en 2004 et son dernier match en mai dernier, l’Argentin aura marqué de manière indélébile son passage au sein du club catalan. Avec les « blaugrana », Léo Messi a disputé 778 matches toute compétition confondue et marqué à 672 reprises. Durant ses années catalanes, il a remporté 35 trophées, dont dix championnats d’Espagne et quatre Ligue des Champions. Côté personnel, Lionel Messi a soulevé à six reprises le Ballon d’Or, le trophée décerné au meilleur joueur du monde. En rejoignant le PSG et ses autres stars comme Neymar et Kylian Mbappé, la « Pulga » compte bien ajouter quelques lignes à son CV stratosphérique. /nmy-ATS