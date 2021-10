« Je m’entraîne avec » les SR Delémont Young Stars

Respect, plaisir et amitié. C’est le credo de l’équipe qu’on suit pour terminer la semaine. On part à la découverte des SR Delémont Young Stars. Il s’agit d’une équipe de football composée uniquement de jeunes en situation de handicap mental. 25 joueurs de 12 à 22 ans participent régulièrement aux deux entraînements hebdomadaires. Ils sont encadrés par une dizaine d’entraîneurs. Pour le reste, pas de différence : on court, on dribble, on tacle, on tire, on se fait remettre à l’ordre. Mathieu Schaffner s’en est rendu compte en suivant un entraînement des SRD Young Stars avec Daniel Oriet, l’un des responsables de l’équipe.