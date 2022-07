Michel Kohler : « Un grand écart entre les 4-5 meilleures équipes du monde et les autres »

Pays du football, l’Angleterre va offrir une belle vitrine aux dames. L’Euro féminin y commence ce mercredi soir avec le match d’ouverture entre le pays hôte et l’Autriche. L’équipe de Suisse effectuera, elle, son entrée en lice samedi face au Portugal à 18h à Wigan & Leigh. Il s’agit de la 2e participation de son histoire après celle de 2017. Les joueuses du sélectionneur Nils Nielsen tenteront de s’extraire de la phase de groupe dans laquelle elles seront aussi opposées aux tenantes du titre néerlandaises et à la Suède : « C’est l’objectif de toutes les équipes, mais il faut dire que dans le football féminin, la différence entre les 4-5 meilleures équipes du monde et les autres est beaucoup plus grande que chez les hommes. Si nous voulons réussir quelque chose, il faudra que nous ayons toutes nos joueuses à 100%. Le match contre le Portugal sera très important et ensuite nous devrons réaliser un exploit contre la Suède ou les Pays-Bas », explique le Jurassien Michel Kohler, responsable de la préparation physique des Suissesses depuis 5 ans, qui sera aussi du voyage outre-Manche. La Nati a d’ailleurs eu l’occasion de se rendre compte du niveau qui l’attend, elle qui reste sur deux larges défaites en match de préparation 7-0 contre l’Allemagne et 4-0 contre l’Angleterre.