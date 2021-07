« Digérer cet exploit et se projeter sur la Coupe du monde »

L’équipe de Suisse y était presque… Les joueurs de Vladimir Petkovic se sont inclinés aux tirs au but face à l’Espagne en quart de finale de l’Euro de football vendredi soir à St-Petersbourg. Après avoir éliminé la France en huitième de finale, la Suisse n’est pas passée loin d’un nouvel exploit. Elle a fait son retour au pays samedi après-midi et a désormais le regard tourné vers les qualifications à la Coupe du monde 2022. Retrouvez ci-dessous le bilan sportif de la compétition et des réactions de supporters suisses. /mmi-tri