Mondial 2022: large succès pour les Three Lions

L'Angleterre a pris un départ parfait dans la Coupe du monde 2022 au Qatar. A Doha, elle a nettement dominé l'Iran 6-2 dans la première rencontre du groupe B.

Après six matches sans victoire, les Three Lions ont donc rassuré leurs supporters. Ils ont livré la marchandise avec parfois un certain brio et ont fait preuve de patience avant de trouver l'ouverture. Le 1-0 signé de la tête par le jeune prodige Bellingham (35e) a fait voler en éclats la résistance iranienne.

Les Anglais ont ensuite encore trouvé le chemin des filets par Saka (43e/62e), Sterling (45e) et Rashford (71e). Ce dernier a marqué sur son premier ballon, moins d'une minute après avoir remplacé Saka. Le seul motif d'étonnement réside dans le fait que le capitaine Harry Kane est resté muet. Mais il a donné deux passes décisives. Grealish a encore ajouté le numéro six à la 90e.

Au bon moment

Ce succès vient au bon moment pour les Three Lions, qui restaient sur une Ligue des nations très décevante, conclue sur une relégation. Cette victoire au terme d'un très long match (28 minutes d'arrêts de jeu!) a été bien plus aisée que ce qui pouvait être anticipé. Gareth Southgate et ses hommes ont ainsi sans doute fait taire pas mal de critiques.

Reste qu'il ne faut pas trop s'emballer, car l'Iran a livré une réplique d'assez piètre qualité, ne montrant rien sur le plan offensif à part le premier but signé Taremi (65e). Celui-ci a aussi transformé un penalty accordé par la VAR à la... 103e.

Quant à sa défense renforcée, elle n'a pas tenu le choc plus d'une demi-heure. La sortie de son gardien titulaire Beyranvand (19e), commotionné après un choc avec un défenseur, ne peut même pas constituer une excuse.

