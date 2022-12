Duel entre l’Argentine et la Croatie pour une place en finale

Il ne reste plus que quatre nations à pouvoir soulever le trophée en or. La première demi-finale de la Coupe du monde de football au Qatar met aux prises l’Argentine à la Croatie mardi soir. Coup d’envoi à 20h au stade de Lusail. L'Albiceleste de Lionel Messi est en quête d’une 3e étoile, 36 ans après la dernière décrochée par l’équipe de Diego Maradona. Le septuple Ballon d'or est en mission pour rejoindre son illustre prédécesseur dans la légende, alors que les Sud-Américains montent en puissance après un début de tournoi compliqué. Finaliste de la dernière édition, la formation au maillot à damiers d’un autre Ballon d’or, Lukas Modric, veut, elle, continuer à faire déjouer les pronostics dans ce tournoi. Les Vatreni n’ont rien lâché jusqu’à présent, en remportant notamment leur huitième et leur quart de finale aux tirs au but. « C’est une affiche un peu surprenante, du fait qu’on attendait tous un choc sud-américain entre l’Argentine et le Brésil. Mais la Croatie a mérité sa qualification, même si elle tient un peu du miracle. Et finalement, on a un match qui sera très serré, très tendu, avec deux équipes qui ont un peu les mêmes qualités, à savoir une bonne technique et une bonne maîtrise du jeu, avec peut-être un peu plus de folie côté argentin », explique notre consultant Cyrille Maillard.