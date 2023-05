La Coupe jurassienne va changer de format

Un week-end de réjouissances avant les grands changements. La Coupe jurassienne de football se tient dès ce vendredi à Alle et aux Breuleux. Les filles jouent leur finale ce vendredi dans le village ajoulot, alors que les juniors et les seniors sont à l’honneur samedi aux Breuleux. Enfin, le clou du spectacle se déroulera lundi à Alle. Les juniors E ouvriront les feux en matinée, avant les finales actives. Le FC Porrentruy et le FC Diaspora se disputeront un billet qualificatif pour la Coupe de Suisse de football.





Changement à l’horizon

Le format de la Coupe jurassienne va changer l’année prochaine pour les équipes actives. La phase de groupes va passer à la trappe au profit de matches à élimination directe. Une seule équipe par club pourra y prendre part. On pourrait ainsi avoir des matches de Coupe mi-août entre une formation de 2e ligue et une autre de 5e ligue. Cyrille Maillard, responsable technique de l’AJF, justifie ce virage par l’attractivité de cette compétition. Selon lui, ce nouveau format « va attirer plus de monde ». Par ailleurs, le calendrier sera adapté pour être davantage accessible aux équipes, selon lui. Enfin, comme cette année, il y aura un billet qualificatif pour la Coupe de Suisse à la clé.

/mle