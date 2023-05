Thierry Payet revient à Ajoie-Monterri

Un an après son départ pour le FC Porrentruy, Thierry Payet revient déjà au bercail. Selon une information du Quotidien jurassien, l’actuel technicien du club bruntrutain en 2e ligue et en course pour une promotion entraînera à nouveau le FC Ajoie-Monterri la saison prochaine en 2e ligue interrégionale. L’actuel coach du FCAM, Thomas Parietti, a décidé de ne pas prolonger. Thierry Payet avait notamment dirigé les promotions du FC Cornol de la 3e ligue à la 2e ligue interrégionale avant que ce dernier ne devienne le FC Ajoie-Monterri. /jpi