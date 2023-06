Ballotage défavorable pour le FC Porrentruy

Le FC Porrentruy est dos au mur dans les finales d’ascension en 2e ligue interrégionale. Les Ajoulots ont été battus par Perly-Certoux 2-1 ce samedi au Tirage à Porrentruy. Ils ont vu les Genevois inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel, à la 93e minute de jeu. Avant cela, les hommes de Thierry Payet ont craqué en toute fin de 1re mi-temps. Ils ont égalisé par Oussama Berrahioui à la 53e. « On n’a pas fait notre meilleur match, on n’a pas eu beaucoup d’occasions », concède le capitaine du FCP Alessio Sacconi.

Les footballeurs jurassiens sont désormais condamnés à gagner samedi prochain en terre lémanique (coup d’envoi à 17h) pour renouer avec la 5e division nationale qu’ils ont quittée il y a 7 ans. « On a hâte d’être samedi. On a encore plus de motivation, on est affamé. Il n’y a rien qui est fini », lance le milieu de terrain ajoulot. /msc