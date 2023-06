La « belle bataille » du FC Porrentruy

La saison 2022/2023 pourrait s’inscrire doublement dans les annales du FC Porrentruy. Vainqueur de la Coupe jurassienne le 29 mai, le club ajoulot s’attaque désormais aux finales d’ascension en 2e ligue interrégionale. Malgré sa 1re place au terme du championnat, il doit passer par un duel aller-retour face à Perly-Certoux. Les Jurassiens accueillent les Genevois ce samedi à 18h au Tirage à Porrentruy avant d’aller leur rendre visite samedi prochain à 17h. Le vainqueur de ce double affrontement évoluera en 2e ligue interrégionale la saison prochaine. Une division que le FCP a quittée à l’été 2016.





« L’objectif est de monter »

Et c’est peu dire que les Bruntrutains ont de l’appétit en cette fin de saison. « La victoire en finale de la Coupe jurassienne nous motive encore plus. L’objectif est vraiment de monter. On n’a pas envie de s’arrêter là », calme Alessio Sacconi. Le capitaine ajoulot est convaincu que son FCP a les moyens de décrocher cette promotion. « On n’a pas survolé le championnat mais on a été très solide défensivement. Notre force est de prendre peu de buts et d’être capables d’en marquer à tout moment », dit-il. En face, ce sera l’inconnu. « Franchement, on ne sait pas grand-chose de notre adversaire », admet le milieu de terrain. Il est par contre convaincu d’une chose : « Ce sera une belle bataille ». Une bataille avec à la clé un billet pour accéder à la 5e division nationale. /msc