Un FC Courtételle bricolé et surclassé

Le FC Courtételle démarre sa préparation par une valise. Le néo-promu jurassien de 1re Ligue de football a perdu 7-0 vendredi soir à la Chaux-de-Fonds pour son 1er match amical d’avant-saison. Face aux Neuchâtelois qui évoluent au même niveau que les Vadais, l’entraîneur David Quain a dû faire sans plusieurs joueurs-cadres encore au repos après la longue saison du FCC qui s’est terminée il y a 2 semaines par une qualification en Coupe de Suisse. Dionys Stadelmann, Antoine Rossé, Tom Villemin ou encore la recrue estivale Nathan Ducommun n’étaient pas là. « C’était compliqué de faire une équipe. Nous sommes partis à 13 joueurs dont 4 à l’essai et 2 issus de la réserve. On a beaucoup subi mais au moins ça a fait courir et c’est le principal », nous a indiqué le technicien des « Verts ». /nmy