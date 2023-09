Le FC Courtételle s’offre la lanterne rouge

Le FC Courtételle retrouve la victoire face à la Lanterne rouge du championnat de 1re Ligue de football. Les « vert » se sont imposés contre Muri 5-1 samedi en terre argovienne. Le FCC renoue avec un succès après deux défaites consécutives. Il a ouvert le score dès la 7e minute de jeu grâce à un but de Dionys Stadelmann. Le capitaine vadais Tom Villemin a doublé la mise à la 15e avant que l’équipe locale ne réduise le score 3 minutes plus tard. Cette réussite n’a pas empêché les Jurassiens de prendre le large en faisant encore trembler les filets argoviens à deux reprises avant le thé grâce à Dionys Stadelmann, une nouvelle fois, à la 35e et Aurelio Currenti 5 minutes plus tard. Les hommes de David Quain ont calmé la cadence en 2e mi-temps. Le dernier but de la partie a été inscrit à la 87e grâce à Alassane Diaby. Le FC Courtételle remonte provisoirement à la 4e place du classement. Il possède 2 longueurs de retard sur le podium. /fwo