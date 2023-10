Exit les entraîneurs du FC Porrentruy

Le FC Porrentruy change de tête. Le club de football de 2e ligue a annoncé jeudi soir se séparer de ses entraîneurs. Cédric Rey et Franck Souomy ne seront plus aux manettes de la première équipe. Le comité du FCP explique cette décision par des divergences sur les objectifs pour la suite du 1er tour et les mauvais résultats. L’intérim sera assuré par Alexandre Martinovic et Emmanuel Giupponi. /comm-ncp