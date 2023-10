Les SR Delémont sombrent à la maison

La Blancherie n’a pas résonné aux cris de victoire des SR Delémont ce mercredi. La formation dirigée par Anthony Sirufo a été dominée par la réserve du FC Bâle 4-0 dans le championnat de Promotion League.

C'est le Bâlois Cobel Sow qui a inscrit le penalty à la 39e minute de jeu suite une action fautive de Romain Baume. Elion Jashari a inscrit le deuxième but à la 70e minute. Le troisième but encaissé à la 86e minute par "les jaune et noir" a douché tout espoir.

Les footballeurs jurassiens enregistrent leur 6e défaite de l’exercice. Développement suit./SDu