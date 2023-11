Le foot amateur pas « RED » dingue du streaming

Ce nouveau service de streaming, les clubs de 2e ligue interrégionale ne l’ont pas réclamé. Il est le fruit d’un contrat sur 5 saisons conclu entre Ringier Sports et la Ligue amateur. L'instance qui gère la 5e division espérait une adhésion complète des équipes. Elle s'est confrontée à une levée de boucliers. Le FC Ajoie-Monterri fait partie des réfractaires. « Tout pendant que ce système ne sera pas rendu obligatoire, nous n’y adhérerons pas. », souligne le président du FCAM. Jean-Baptiste Petignat ajoute que, selon les estimations de son club, l’installation de RED+ nécessiterait un investissement de 25'000 francs réparti sur 5 saisons.

A l’inverse de la Promotion League et de la 1re Ligue, les clubs de 2e ligue interrégionale ne sont pas obligés d’adhérer à RED+. Mais la Ligue amateur compte modifier ses prescriptions d'exécution dès la saison prochaine.





Des bénéfices impossibles en l’état

Le FC Tavannes/Tramelan a suivi en début de saison les recommandations de la Ligue amateur. Il a désormais l'impression d'être le dindon de la farce. « Nous avons joué les bons petits toutous (…) et nous nous retrouvons pénalisés », soupire Loïc Châtelain dont le club ne peut espérer tirer profit de son installation.

Selon Ringier Sports, les clubs ont 3 moyens de réaliser des bénéfices grâce au streaming. D’abord, en trouvant des sponsors à afficher sur la plateforme. Ensuite, en vendant des abonnements au prix plein de 89,90 francs par an ou 12,90 par mois et récupérer ensuite 25% des recettes qui en découlent. Et puis toucher une partie des revenus de RED+ redistribuée par la Ligue amateur.