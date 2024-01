Franz Beckenbauer est mort

Franz Beckenbauer est décédé dimanche à l'âge de 78 ans, a annoncé sa famille lundi à l'agence de presse dpa. Le Kaiser était sans doute la personnalité la plus marquante du football allemand.

Beckenbauer faisait partie des plus grands joueurs du monde de l'histoire. Il a été champion du monde en tant que joueur (1974) et en tant qu'entraîneur (1990), comme le Brésilien Mario Zagallo qui est décédé la semaine dernière, et a ramené ensuite la Coupe du monde en Allemagne en 2006 en tant que dirigeant.

"C'est avec une profonde tristesse que nous vous informons que mon mari et notre père Franz Beckenbauer s'est endormi paisiblement hier dimanche dans le cercle de sa famille", a indiqué la famille. "Nous vous prions de bien vouloir faire votre deuil en silence et de vous abstenir de toute question."

Franz Beckenbauer était arrivé au Bayern Munich en tant que junior et s'est rapidement imposé comme un élément-clé du club munichois. Il a notamment remporté quatre titres de champion national, a gagné trois fois la Coupe d'Europe des clubs champions et a remporté la Coupe du monde des clubs

Avec son élégance et sa légèreté sur le terrain, "Kaiser Franz" a redéfini le rôle du libéro et a couronné sa carrière en remportant la Coupe du monde à domicile en 1974. Deux ans plus tôt, il avait mené la "Mannschaft" au sacre européen.

Après quelques années passées aux États-Unis au Cosmos New York, où il joua avec Pelé dans une équipe légendaire, Beckenbauer revint en Allemagne et remporta encore un titre de champion avec le SV Hambourg en 1982.

Au sommet à la tête de la Mannschaft

Après l'élimination de l'Allemagne en phase de poules de l'Euro 1984, Franz Beckenbauer devint sélectionneur national, même en l'absence d'un diplôme d'entraîneur, et mena l'équipe en finale de la Coupe du monde 1986 contre l'Argentine (défaite 3-2). Quatre ans plus tard, il prit sa revanche sur Diego Maradona & Cie en remportant le Mondial italien.

Beckenbauer, qui sortit de sa retraite pour entraîneur un Bayern en crise au milieu des années 1990, fut ensuite l'homme fort de la candidature à l'organisation de la Coupe du monde 2006, la Fédération allemande (DFB) utilisant alors tout le charisme de l'ancien libéro.

Une grosse ombre au tableau

Ce Mondial constitua l'apogée de Beckenbauer en tant que dirigeant, mais le rêve vira au cauchemar. Des accusations ont été portées lorsque des paiements douteux ont été rendus publics. D'anciens politiciens allemands de premier plan avaient pris sa défense dans ce scandale.

Ces accusations concernant l'attribution de la Coupe du monde avec des paiements douteux de plusieurs millions, ont un goût d'inachevé. A l'été 2019, le Ministère public de la Confédération avait séparé la procédure pour suspicion d'escroquerie contre lui de celle des co-accusés. Finalement, elle a été prescrite, tout comme celle contre trois de ses proches compagnons de l'époque.