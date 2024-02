Le FC Bassecourt refuse de jouer le bas

L’objectif du FCB est surtout de former des jeunes joueurs, d’où l’importance d’être vite sauvé pour pouvoir les lancer dans le grand bain. Et si Bassecourt perd certains joueurs cadres comme Mohamed Camara (Tavannes/Tramelan) ou encore Mylord Kasai, ce n’est pas forcément un souci pour Gaëtan Pierre. « On a des jeunes qui vont avoir leur chance et qui vont peut-être s’émanciper. Ils auront plus de temps de jeu », assure-t-il. En plus des deux premiers cités, Fernando Naftaly (Coffrane) et Fadel Niang (Old Boys) ont aussi quitté le FCB cet hiver, mais cinq nouveaux joueurs viendront garnir les rangs de l'équipe. Il s’agit de Nolan Erard (SR Delémont), Théo Guil (FC Courtételle), Pablo Rebetez (FC Develier), Enis Bocard (France) et Yassine Bouazzi (Grünstern). L’objectif était de rapatrier des jeunes de la région, mais aussi d’ajouter « du caractère à l’équipe », selon Gaëtan Pierre qui est satisfait du mercato hivernal. /lge