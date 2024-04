L’AJF songe à sa réorganisation

L’Association jurassienne de football veut réorienter ses activités autour de la proximité. Deux semaines après la perte de la gestion de la promotion de la relève dans la région, l’AJF a profité d’une conférence des présidents lundi soir à Courtemelon pour dévoiler le 1er jet de sa réflexion. Elle entend être, à l’avenir, plus proche des clubs du football de base et ambitionne de leur apporter un soutien tant technique qu’administratif.





Pour et avec les clubs

« L’idée de l’AJF est de rebondir après la perte de la gestion du football élite », explique Cyrille Maillard. Son idée est d’offrir un service quasi permanent aux clubs pour les aider. Cela pourrait prendre la forme de démonstrations d’entraînements, de guide technique pour une section juniors, de suivi et de coaching d’entraîneurs ou encore d’appui administratif. « Le contenu dépendra des demandes des clubs. On aimerait entreprendre des choses mais on veut le faire avec eux », tient à préciser le coordinateur technico-administratif de l’Association jurassienne de football. Concrètement, un sondage sera effectué auprès des sociétés membres de l’AJF ces prochaines semaines. Il permettra de définir si les clubs ressentent un réel besoin. Pour l’ancien joueur, « ce projet devient de plus en plus important vis-à-vis de la documentation et de la réglementation toujours plus lourdes imposées par l’Association suisse de football.