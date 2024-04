Le FC Courtételle s’impose avec la manière

Le FC Courtételle marque à nouveau et retrouve les joies de la victoire. Les Jurassiens ont dominé Muri 7-1 devant leur public dimanche après-midi en 1re Ligue de football. Ils ont fait la différence dans la première demi-heure de jeu en inscrivant quatre réussites. Adrien Jeker a ouvert le score à la 6e et Hugo Casano a confirmé la bonne forme de son équipe en marquant à la 18e. Antoine Rossé s’est ensuite illustré avec un doublé en 10 minutes aux 21e et 29e. Les « vert » ont ensuite encaissé le 4-1 à la 55e, mais Hugo Casano a retiré tout espoir aux visiteurs en s’offrant lui aussi un doublé à la 65e. Aurelio Currenti s’est également joint à la fête avec une réussite à la 79e minute. La défense de Muri pensait peut-être en avoir enfin terminé, mais elle a concédé un dernier but gag en marquant contre son camp sur la dernière action du match dans le temps additionnel. « L’équipe adverse joue bien, mais fait beaucoup d’erreurs. On en a profité pour faire la différence et on récupère les 3 points. Maintenant, il faut continuer sur cette dynamique avec un gros déplacement à Wohlen la semaine prochaine », analyse le président Vincent Jolidon. Le FCC met ainsi fin à une série de trois matches nuls et vierges. Il remonte à la 6e place à 5 points du podium. /cra