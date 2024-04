Le FC Bassecourt renoue avec la victoire

Le FC Bassecourt retrouve les joies de la victoire. Il s’est imposé 3-1 contre les moins de 21 ans de Thoune samedi au stade des Grands-Prés. Le FCB restait sur une série de quatre défaites de rang en 1re Ligue de football. La formation vadaise avait pourtant commencé la rencontre de la pire des manières en encaissant l’ouverture du score sur coup-franc après un quart d’heure de jeu. Elle a toutefois réagi en égalisant dans le temps additionnel de la 1re mi-temps grâce à un pénalty transformé par Samir Nouicer. Les Jurassiens ont pris la rencontre à leur compte après le thé. Le capitaine Axel Gester a endossé ses responsabilités en donnant l’avantage aux siens à la 61e. Le dernier but du FC Bassecourt a été inscrit 10’ plus tard de la tête de David Neto Dias. Ces trois points engrangés permettent au FCB de prendre de l’air dans la lutte pour le maintien. Ils occupent toujours la 13e place du classement mais possèdent provisoirement six longueurs d’avance sur la zone rouge. /fwo