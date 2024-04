Le FC Courtételle remporte un match débridé

Après sa semaine mouvementée et le départ de son entraîneur David Quain, le FC Courtételle a bien réagi sur le terrain. Les footballeurs vadais ont étrillé l’avant-dernier Emmenbrücke 5-3 à domicile ce dimanche lors de la 26e journée de 1re Ligue. Les Verts, dirigés par le trio Silvio Rossé - Gautier Willemin - Laurent Bruat, menaient déjà 4-0 à la mi-temps grâce à des buts de Clément Mottaz (13e), Dionys Stadelmann (37e), Benoît Barros (42e) et Tom Villemin (45e). Benoît Barros s’est même offert un doublé en signant le 5-1 à la 59e alors que les Lucernois avaient réduit l’écart au retour des vestiaires. Les Jurassiens se sont néanmoins légèrement fait peur en voyant leur adversaire revenir à 5-3 à 13 minutes de la fin du temps règlementaire, finalement sans conséquence fâcheuse. Cette victoire permet au FC Courtételle de conforter sa 7e place et de revenir à un point du 6e Muttenz. /jpi