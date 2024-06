Trois équipes jurassiennes reléguées en 3e ligue, « à relativiser »

Les talus de la région ont rendu leur verdict, notamment en 2e ligue de football. Depuis ce week-end, trois équipes jurassiennes se retrouvent reléguées à l’échelon inférieur, Develier, Ajoie-Monterri et Franches-Montagnes. Qu’en devient-il de l’attrait de la 2e ligue ? De son rôle formateur ? En cette fin de saison, le responsable technique à l’Association jurassienne de football, Cyrille Maillard, a évoqué ces questions en direct mardi dans « La Matinale ». « Les contextes de ces trois clubs sont différents », relativise Cyrille Maillard qui affirme que « ce n’est pas catastrophique pour le football régional ». De son côté, la 3e ligue avec ses déplacements plus courts et ses derbies gagne en attrait. Une catégorie qui peut tout aussi bien permettre la formation de la relève que l’échelon supérieur, selon Cyrille Maillard qui explique ainsi l’essentiel pour les jeunes footballeurs : « Trouver la bonne intégration dans une ligue où ils ont du temps de jeu, de la confiance ». /mmi