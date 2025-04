Altin Shala signe à Sion en Super League !

L’avenir d’Altin Shala s’écrira dans l’élite du football suisse. Le jeune milieu offensif des SR Delémont a signé un premier contrat professionnel de deux ans avec le FC Sion en Super League. Il terminera donc la saison en Promotion League avec le club jurassien avant de prendre la direction du club valaisan avec qui il est engagé jusqu’en 2027. « Cette opportunité est une reconnaissance méritée de son talent et de son engagement, renforcée par les performances remarquables de notre équipe, notamment en Coupe Suisse », salue son club des SRD dans un communiqué. Formé à Bassecourt et Delémont, passé par Diaspora, le joueur de 22 ans s’est en effet distingué ces deux dernières saisons en Promotion League et lors de l’épopée delémontaine jusqu’en quart de finale de coupe la saison passée. Altin Shala a disputé cette saison 24 matches pour 4 buts et 2 passes décisives après avoir inscrit 8 buts la saison dernière. « Son parcours exemplaire au sein de notre équipe première est une source de grande fierté pour notre club », se félicitent les SR Delémont. /comm-jpi