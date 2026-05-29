Le FCC et les SRD à l’heure de vérité

Le FC Courtételle saura samedi s’il jouera les finales de promotion, tandis que les SR Delémont ...
Le FCC et les SRD à l’heure de vérité

Le FC Courtételle saura samedi s’il jouera les finales de promotion, tandis que les SR Delémont espèrent assurer leur maintien en 1re Ligue.

Le FC Courtételle (en blanc) et les SR Delémont ont leur destin en main... mais rien n'est encore fait ! Le FC Courtételle (en blanc) et les SR Delémont ont leur destin en main... mais rien n'est encore fait !

On est à un peu plus de 24 heures du dénouement en 1re Ligue de football. Certains amateurs jurassiens de ballon rond vivront un samedi sous tension. Si le FC Bassecourt est déjà maintenu et évoluera sans pression contre Wohlen, il en est tout autre pour les SR Delémont et le FC Courtételle qui affrontent respectivement Buochs et Old Boys.

Tous ces matches commenceront à 16h. Les « jaune et noir » jouent pour leur maintien, alors que les « Verts » se battent pour disputer des finales de promotion historique.


Le FCC a un pied et demi en finales

Grâce à une belle régularité, le FC Courtételle s’est mis dans de bonnes dispositions au moment d’aborder cette dernière ligne droite. Si les Jurassiens gagnent ou font égalité contre Old Boys, ils seront assurés de participer aux finales de promotion qui commenceront déjà mercredi. S’ils perdent, ils pourraient aussi y prendre part. Toutefois, leur sort serait suspendu aux résultats du groupe 1 de 1re Ligue. Si Chênois ou l’Amical St-Prex l’emportent, ils pourraient chiper la place de meilleur troisième des Jurassiens à la différence de buts. Cette dernière plaide toutefois actuellement en faveur du FCC. « Le vestiaire ne joue pas pour perdre. On compte finir en beauté », déclare le directeur sportif vadais Gautier Willemin qui a « bien envie que ça gagne samedi ». Une victoire pourrait d’ailleurs permettre à Courtételle de terminer au 2e rang du classement si Langenthal ne l’emporte pas à Soleure et que les hommes de François Marque parvienne à renverser une différence de buts actuellement défavorable par rapport aux Bernois.

Gautier Willemin : « On n’a pas une équipe qui calcule. »

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Un point suffirait aux SRD

En bas du classement, les SR Delémont lutteront pour leur survie en 1re Ligue de football. Après une saison « catastrophique », selon le président de la SA des SRD Patrick Fleury, les « jaune et noir » doivent encore sauver leur place en quatrième division helvétique. Actuellement au-dessus de la barre avec deux points d’avance sur le premier relégable Besa Bienne qui défie Münsingen samedi, les Delémontains ont de grandes chances de parvenir à leurs fins. Si les SRD gagnent, ils seront sauvés. S’ils font match nul, seule une victoire de Besa avec… 22 buts d’écart condamnerait les Jurassiens. Autrement dit : impossible. En revanche, si les hommes de Lulzim Hushi venaient à perdre contre Buochs, ils seraient suspendus au résultat des Seelandais qui assureraient leur maintien en cas de victoire.

Pour éviter ce scénario catastrophe, les dirigeants delémontains ont pris des mesures ces derniers mois et dernières semaines. Hormis l’éviction de l’entraîneur Anthony Sirufo, plusieurs joueurs ont été écartés du groupe. C’est le cas de l’ancien Chaux-de-Fonnier Samuel Ferreira Da Silva, mis à l’écart ces derniers jours. Ces décisions fortes ont été prises « dans le but d’avoir que les joueurs motivés et qui ont l’envie », selon le président de la SA des SRD Patrick Fleury. Ce dernier précise encore qu’un coach mental a été engagé. Suffisant ? L’avenir nous le dira… /mle

Patrick Fleury : « On a pris des mesures internes. »

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