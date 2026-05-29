Le FCC et les SRD à l’heure de vérité

On est à un peu plus de 24 heures du dénouement en 1re Ligue de football. Certains amateurs jurassiens de ballon rond vivront un samedi sous tension. Si le FC Bassecourt est déjà maintenu et évoluera sans pression contre Wohlen, il en est tout autre pour les SR Delémont et le FC Courtételle qui affrontent respectivement Buochs et Old Boys.

Tous ces matches commenceront à 16h. Les « jaune et noir » jouent pour leur maintien, alors que les « Verts » se battent pour disputer des finales de promotion historique.





Le FCC a un pied et demi en finales

Grâce à une belle régularité, le FC Courtételle s’est mis dans de bonnes dispositions au moment d’aborder cette dernière ligne droite. Si les Jurassiens gagnent ou font égalité contre Old Boys, ils seront assurés de participer aux finales de promotion qui commenceront déjà mercredi. S’ils perdent, ils pourraient aussi y prendre part. Toutefois, leur sort serait suspendu aux résultats du groupe 1 de 1re Ligue. Si Chênois ou l’Amical St-Prex l’emportent, ils pourraient chiper la place de meilleur troisième des Jurassiens à la différence de buts. Cette dernière plaide toutefois actuellement en faveur du FCC. « Le vestiaire ne joue pas pour perdre. On compte finir en beauté », déclare le directeur sportif vadais Gautier Willemin qui a « bien envie que ça gagne samedi ». Une victoire pourrait d’ailleurs permettre à Courtételle de terminer au 2e rang du classement si Langenthal ne l’emporte pas à Soleure et que les hommes de François Marque parvienne à renverser une différence de buts actuellement défavorable par rapport aux Bernois.