Armend Gashi de retour sur le banc des SRD

L’entraîneur jurassien va reprendre les rênes de la formation de 1re Ligue pour le début de ...
Armend Gashi de retour sur le banc des SRD

L’entraîneur jurassien va reprendre les rênes de la formation de 1re Ligue pour le début de la prochaine saison. Il sera aussi directeur sportif à La Blancherie.

Armend Gashi reprend du service à La Blancherie. (Photo : archives Georges Henz) Armend Gashi reprend du service à La Blancherie. (Photo : archives Georges Henz)

Armend Gashi revient aux SR Delémont. Après un bref passage à la tête des « jaune et noir » lors de la saison 2021/2022, avant l’arrivée d’Anthony Sirufo, l’entraîneur jurassien a décidé de reprendre du service en tant qu’entraîneur avec le club jurassien qui vient de valider son maintien en 1re Ligue de football. Armend Gashi sera aussi le directeur sportif des SRD. Le comité des SR Delémont l’a indiqué ce lundi soir dans un communiqué. « Armend Gashi aura pour objectif de reconstruire une équipe à forte identité régionale, tournée vers l’avenir et qui s’inscrit dans la durée. Dès le début de son mandat et afin de poser les fondations du projet sportif, il assumera également le rôle d’entraîneur pour une durée à déterminer », précisent les SRD.

Contacté par RFJ, l’ancien entraîneur des « jaune et noir », mais aussi de Moutier et Diaspora, s’est montré enthousiaste à l’idée de relever un nouveau défi. « Je suis sensible à la situation à Delémont. Le club m’a donné une chance par le passé. Je me sens redevable », déclare le citoyen de Boécourt, bien décidé à tout mettre en œuvre pour redorer le blason des « jaune et noir » qui sortent d’un exercice difficile. /comm-mle


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